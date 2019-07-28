В Санкт-Петербург прибыл командующий военно-морскими силами Ирана Хоссейн Ханзади

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-28T12:57:56+03:00

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В Санкт-Петербург прибыл особый гость – командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Об этом сегодня, 28 июля, сообщило Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

- Хоссейн Ханзади прибыл в Россию в составе высокопоставленной военной делегации, - рассказывает ИРНА. – В Санкт-Петербурге он объявил, что сделал это по приглашению своего российского коллеги для расширения взаимодействия двух стран.

Визит продлится три дня. За это время иранский контр-адмирал примет участие в ряде важных заседаний и встреч, а также посетит праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского флота в Северной столице.

- Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, - приводит агентство слова Ханзади. – И, безусловно, сотрудничество и взаимодействие наших стран может стать большим достижением для коллективной безопасности на море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722719" frameborder="0"></iframe> Парад в честь Дня ВМФ 2019 прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Олег ЗОЛОТО, Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU