В Санкт-Петербург прибыл командующий военно-морскими силами Ирана Хоссейн Ханзади
В Санкт-Петербург прибыл особый гость – командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Об этом сегодня, 28 июля, сообщило Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).
- Хоссейн Ханзади прибыл в Россию в составе высокопоставленной военной делегации, - рассказывает ИРНА. – В Санкт-Петербурге он объявил, что сделал это по приглашению своего российского коллеги для расширения взаимодействия двух стран.
Визит продлится три дня. За это время иранский контр-адмирал примет участие в ряде важных заседаний и встреч, а также посетит праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского флота в Северной столице.
- Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, - приводит агентство слова Ханзади. – И, безусловно, сотрудничество и взаимодействие наших стран может стать большим достижением для коллективной безопасности на море.
Парад в честь Дня ВМФ 2019 прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Олег ЗОЛОТО, Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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