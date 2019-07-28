В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил прохожему в лицо, чтобы отнять велосипед

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-28T12:23:22+03:00

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Совершая мирную велопрогулку по центру Санкт-Петербурга, вполне можно стать жертвой настоящего разбойного нападения. Именно это случилось 27 июля с одним из жителей города: на Большом Казачьем переулке неизвестный выстрелил ему в лицо из предмета, похожего на пистолет (по некоторым сведениям, это могла быть спортивная пневматика), после чего отобрал велосипед и скрылся.

- Пострадавший – молодой человек 18-ти лет – был экстренно госпитализирован, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Позже он обратился в отдел полиции, написал заявление и оценил причиненный ущерб в 110 тысяч рублей.

Стражи порядка по горячим следам вычислили и задержали разбойника: им оказался 34-летний гражданин, который полностью сознался в содеянном. Ему светит часть 2 статья 162 УК РФ – «разбой с применением оружия», тюремное заключение до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU