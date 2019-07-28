Столпотворения и заторы образовались на улицах Санкт-Петербурга после военно-морского парада

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-28T12:59:12+03:00

Оказывается, в пробку в Северной столице можно попасть, даже передвигаясь пешком. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Как оказалось, в пробку в Санкт-Петербурге можно попасть не только на автомобиле. После большого парада военных кораблей, который час назад прошел в акватории Невы, жители и гости города массово хлынули в метро. Результат – столпотворение и давка на подступах к станциям.

- На «Адмиралтейскую» очень сложно пробиться, - передает корреспондент «Комсомолки». – Закрывают двери, чтобы пускать людей ограниченными группами.

Внутри запустили все четыре эскалатора – два работают на выход и два на вход. Кроме того, работники станции отключили один из турникетов – видимо, чтобы люди не шарили по карманам и сумкам в поисках карточек и жетонов и не задерживали остальных.

Столпотворение наблюдается и на прилегающих улицах: народом запружен Невский проспект, с трудом можно пробиться к Дворцовой площади и набережной. Об опасных инцидентах пока не сообщается, но людей все же просят быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU