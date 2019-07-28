2019-07-28T12:59:12+03:00
Общество

Столпотворения и заторы образовались на улицах Санкт-Петербурга после военно-морского парада

На станции метро "Адмиралтейская" даже ограничили вход
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Оказывается, в пробку в Северной столице можно попасть, даже передвигаясь пешком.Оказывается, в пробку в Северной столице можно попасть, даже передвигаясь пешком.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Как оказалось, в пробку в Санкт-Петербурге можно попасть не только на автомобиле. После большого парада военных кораблей, который час назад прошел в акватории Невы, жители и гости города массово хлынули в метро. Результат – столпотворение и давка на подступах к станциям.

- На «Адмиралтейскую» очень сложно пробиться, - передает корреспондент «Комсомолки». – Закрывают двери, чтобы пускать людей ограниченными группами.

Внутри запустили все четыре эскалатора – два работают на выход и два на вход. Кроме того, работники станции отключили один из турникетов – видимо, чтобы люди не шарили по карманам и сумкам в поисках карточек и жетонов и не задерживали остальных.

Столпотворение наблюдается и на прилегающих улицах: народом запружен Невский проспект, с трудом можно пробиться к Дворцовой площади и набережной. Об опасных инцидентах пока не сообщается, но людей все же просят быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиарейс из Барселоны в Санкт-Петербург задержали на восемь часов из-за забастовки сотрудников аэропорта
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил прохожему в лицо, чтобы отнять велосипед
Ночью в Санкт-Петербурге сгорели два автомобиля
В Санкт-Петербург прибыл командующий военно-морскими силами Ирана Хоссейн Ханзади
В Санкт-Петербурге начался Главный морской парад в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге из-за Дня ВМФ перекрыли почти весь центр
Прогноз погоды на 28 июля в Санкт-Петербурге: тепло и солнечно
В Петербурге пассажирка выпала из автобуса во время движения
Пошел на обгон: В серьезной аварии на трассе «Скандинавия» пострадали четыре человека
Станет прохладнее: В воскресенье в Петербурге пройдет небольшой дождь
Станет прохладнее: В воскресенье в Петербурге пройдет небольшой дождь
В Петербурге вандалы закрасили граффити-галерею в переулке Радищева
Участники из России и зарубежья сразились на рыцарском турнире Святого Олафа в Выборге
Петербуржцы, отправившиеся на берег Финского залива, встали в 9-километровую пробку
Махинация на 25 миллионов: В Петербурге отправили под домашний арест главу дирекции сохранения культурного наследия Ленобласти
В Петербурге из-за Дня ВМФ перекроют участок КАД в районе дамбы
Пламя и столб дыма: Перед въездом в Кронштадт вспыхнул пассажирский автобус