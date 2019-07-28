Авиарейс из Барселоны в Санкт-Петербург задержали на восемь часов из-за забастовки сотрудников аэропорта

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-28T13:19:58+03:00

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Нашим туристам в последнее время решительно не везет с международными перелетами. То рейс из Болгарии задержится почти на двое суток, то жаркая Испания не хочет отпускать гостей из Северной столицы. Так, вчера, 27 июля, почти на девять часов задержался рейс «Барселона – Санкт-Петербург». Причиной, по словам пострадавших, стала забастовка сотрудников аэропорта.

- Вот уже который час сидим, ждем, и по-прежнему не известно, когда отпустит нас эта прекрасная страна, - поделились пассажиры подробностями своих злоключений в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». - Представители авиакомпании организовали питание и худо-бедно отдых в комнате на надувных матрасах между креслами.

В итоге проблему удалось решить только через восемь с небольшим часов. Рейс уже на пути в Санкт-Петербург – вместо пяти утра его ожидают в «Пулково» к двум часам дня.

Отметим, что наши туристы – далеко не единственные, кто в последние дни столкнулся с такими проблемами. Из-за забастовки сотрудников наземных служб аэропорт Барселоны только в минувшую субботу отменил 62 рейса. Еще 73, скорее всего, будут отменены сегодня. Ситуацию дополнительно осложняют проливные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU