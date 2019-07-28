Четыре человека погибли в «лобовой» аварии в Лужском районе Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-28T13:48:41+03:00

Четверо участников аварии погибли на месте. Еще двое были госпитализированы. Фото: ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Сегодня, 28 июля, около 12:00 на 135 километре трассы «Санкт-Петербург – Псков» лоб в лоб столкнулись две легковушки – «КИА Сорренто» и «Митсубиси Паджеро Спорт». Удар вышел страшным: автомобили превратились в груды искореженного железа, а оба водителя, а также оба пассажира, сидевших впереди, погибли на месте.

- Причины ДТП устанавливаются, - отмечает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербурге и Ленобласти. – По предварительной информации, водитель «Митсубиси» в какой-то момент выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с автомобилем «КИА».

Кроме погибших – трех мужчин и одной женщины – в аварии пострадали еще два человека, в том числе один ребенок. Они были экстренно госпитализированы, об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Обстоятельства и детали случившегося сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU