Четыре человека погибли в «лобовой» аварии в Лужском районе Ленобласти
Сегодня, 28 июля, около 12:00 на 135 километре трассы «Санкт-Петербург – Псков» лоб в лоб столкнулись две легковушки – «КИА Сорренто» и «Митсубиси Паджеро Спорт». Удар вышел страшным: автомобили превратились в груды искореженного железа, а оба водителя, а также оба пассажира, сидевших впереди, погибли на месте.
- Причины ДТП устанавливаются, - отмечает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербурге и Ленобласти. – По предварительной информации, водитель «Митсубиси» в какой-то момент выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с автомобилем «КИА».
Кроме погибших – трех мужчин и одной женщины – в аварии пострадали еще два человека, в том числе один ребенок. Они были экстренно госпитализированы, об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.
Обстоятельства и детали случившегося сейчас выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU