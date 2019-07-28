Хор Турецкого выступит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге при поддержке Сбербанка
Парад военных кораблей закончился, но День ВМФ в самом разгаре. Гостей и жителей Санкт-Петербурга ждет еще много сюрпризов – и в том числе большой «Праздник песни» на Дворцовой площади. Гвоздем программы станет выступление Хора Турецкого и коллектива SOPRANO. Прославленных артистов в город на Неве пригласил Сбербанк.
- Приглашать Хор Турецкого в Северную столицу – уже добрая традиция, и особая честь делать это в День Военно-Морского флота, -отмечает заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников. – Балтийский и Северный флот – гордость Северо-Западного региона – наши давние партнеры. Мы рады поздравить всех с Днем ВМФ и пожелать силы, стойкости, и мирного разрешения любых вопросов.
На Дворцовой Хор Турецкого и SOPRANO исполнят любимые хиты сразу нескольких поколений: «Эй, моряк», «Крейсер Аврора», «О, море, море – синяя вечность» и многие другие. Выступление начнется в 21:00 и продлится до 22:00 - а после гостей ждет праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU