В Санкт-Петербурге вандалы разгромили кладбище домашних животных
Минувшей ночью стихийное кладбище домашних животных в Капральевом парке близ деревни Новое Девяткино в Ленобласти оказалось разгромлено вандалами. Неизвестные выломали металлические оградки и растоптали цветы, разложенные на могилках Барсиков, Мурзиков и Полканов. О случившемся сообщили жители окрестных районов в социальных сетях.
- Как-то это-скотски, - прокомментировали очевидцы фотографии погрома, выложенные в группе «Девяткино LIVE | Мурино» ВКонтакте. – И кому мешало?
Впрочем, развернувшаяся под постом дискуссия на несколько десятков комментариев наглядно показала: мешало и еще как. Львиная доля участников обсуждения высказалась категорически против того, чтобы домашних любимцев хоронили там же, где по выходным гуляют мамочки с детьми, и собираются компании молодежи. Впрочем, к единому мнению стороны так и не пришли, и что делать с вандалами, тоже не придумали. Видимо, разоренные могилы хозяева ушедших питомцев будут восстанавливать самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU