В Санкт-Петербурге вандалы разгромили кладбище домашних животных

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-28T16:24:20+03:00

Как показало обсуждение, стихийное кладбище могло помешать очень и очень многим. Фото: «Девяткино LIVE | Мурино

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Минувшей ночью стихийное кладбище домашних животных в Капральевом парке близ деревни Новое Девяткино в Ленобласти оказалось разгромлено вандалами. Неизвестные выломали металлические оградки и растоптали цветы, разложенные на могилках Барсиков, Мурзиков и Полканов. О случившемся сообщили жители окрестных районов в социальных сетях.

- Как-то это-скотски, - прокомментировали очевидцы фотографии погрома, выложенные в группе «Девяткино LIVE | Мурино» ВКонтакте. – И кому мешало?

Впрочем, развернувшаяся под постом дискуссия на несколько десятков комментариев наглядно показала: мешало и еще как. Львиная доля участников обсуждения высказалась категорически против того, чтобы домашних любимцев хоронили там же, где по выходным гуляют мамочки с детьми, и собираются компании молодежи. Впрочем, к единому мнению стороны так и не пришли, и что делать с вандалами, тоже не придумали. Видимо, разоренные могилы хозяева ушедших питомцев будут восстанавливать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU