2019-07-28T16:45:21+03:00
Общество

В центре Санкт-Петербурга пешеходы создали «девятибалльную» пробку

На Невском проспекте смешались в кучу автобусы, троллейбусы, легковушки и пешеходы
Сергей ВОЛЧКОВ
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По центру сегодня лучше путешествовать пешком. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | НеизданноеПо центру сегодня лучше путешествовать пешком. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное
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В дополнение к нашему рассказу об утренних столпотворениях и заторах в празднующем Санкт-Петербурге. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», тяжелая дорожная ситуация сегодня, 28 июля, сложилась не только в районе станции метро «Адмиралтейская» – девятибалльная пробка растянулась от «Адмиралтейской» и до самого «Гостиного двора».

- На Невском проспекте транспортный коллапс, - поделились очевидцы в социальных сетях. – Троллейбусы и автобусы высаживают пассажиров. Люди просто идут по проезжей части, потому что тротуары забиты битком. Передвигаться на транспорте невозможно.

Сейчас все более-менее наладилось. Хотя тот же сервис «Яндекс.Пробки» по-прежнему демонстрирует безрадостную картину: если верить ему, по Невскому проспекту автомобили двигаются со средней скорость в семь-десять километров в час. На Дворовом проезде, Малой морской и в Кирпичном переулке, куда выходит вестибюль «Адмиралтейской», все еще печальнее – больше трех километров в час не выжать, как ни старайся. Словом, сегодня по центру Санкт-Петербурга лучше путешествовать пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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