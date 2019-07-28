2019-07-28T17:23:50+03:00
Общество

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с похолодания

А со среды зарядят дожди
Сергей ВОЛЧКОВ
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Романтические прогулки по городу и выезды на природу, похоже, придется отложить до более благоприятного момента.Романтические прогулки по городу и выезды на природу, похоже, придется отложить до более благоприятного момента.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы и ах, но это данность: теплое и солнечное лето, задев нас самым краешком, уходит из Санкт-Петербурга. Уже с понедельника в Северной столице ожидается похолодание – не слишком резкое, но тем не менее довольно-таки ощутимое. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты Северно-западного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

- 29 июля дневная температура ожидается в районе +16 - +18 градусов, - отмечают синоптики. – Ветер будет северный, умеренный. В конце дня местами пройдет кратковременный дождь.

Радует, по сути, лишь одно - даже в дождь Санкт-Петербург не теряет своего очарования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Радует, по сути, лишь одно - даже в дождь Санкт-Петербург не теряет своего очарования.Фото: Артем КИЛЬКИН

Температура продолжит падать и дальше: так, уже в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, в пригородных районах она опустится до +5 градусов. Ничего себе обстановочка для начала августа, не правда ли? Днем нас тоже ничего особо хорошего не ждет: +13 - +15, небольшой дождь, переменная облачность. И ветер – поначалу умеренный, но к вечеру разойдется до сильного. Так что учтите это и будьте осторожнее.

Точно такая же погода сохранится и 31 июля. Разве что сильного ветра не обещают – максимум умеренный, до 4,4 метров в секунду. Зато на всю оставшуюся неделю зарядят дожди. Так что если на будущих выходных вы планировали выбраться за город – увы, поездку придется отложить до более благоприятного момента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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