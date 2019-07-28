2019-07-28T18:02:35+03:00
Происшествия

Нетрезвого мужчину с автоматом задержали в центре Санкт-Петербурга

39-летний гражданин дебоширил и приставал к прохожим
Сергей ВОЛЧКОВ
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Гражданина быстро скрутила вневедомственная охрана.Гражданина быстро скрутила вневедомственная охрана.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел сегодня, 28 июля, в 15:14. Во время дежурства патрульный экипаж получил сообщение о том, что некий гражданин на пересечении улиц Садовой и Ломоносова неадекватно себя ведет: выражается, пристает к прохожим, да еще и вдобавок размахивает каким-то оружием – предположительно, автоматом Калашникова.

- Сотрудники прибыли на место и задержали дебошира, которым оказался 39-летний гражданин - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Он был доставлен в 28 отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось позже, предмет, которым размахивал мужчина, с автоматом Калашникова схож только внешне и к стрельбе совершенно не пригоден. Какая судьба ожидает дебошира в дальнейшем – проведут с ним беседу и отпустят или вменят административное правонарушение – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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