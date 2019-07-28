2019-07-28T19:07:12+03:00
Происшествия

В Ленобласти тепловоз сбил легковушку

Красная "Мазда" улетела в кусты, из которых ее пришлось доставать при помощи этого же самого тепловоза [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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По счастью, на этот раз обошлось без жертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбПо счастью, на этот раз обошлось без жертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Очередное ДТП за сегодняшний день, на этот раз – неподалеку от поселка Дубочки в Ломоносовском районе Ленинградской области. Водитель красной «Мазды» по каким-то не ясным пока причинам остановил свой автомобиль прямо на железнодорожном переезде. Отогнать не смог – легковушку сшиб в кусты проезжавший мимо тепловоз.

- К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. – Оба водителя, что называется, отделались легким испугом.

Больше того – машинист после аварии не только остановился и поинтересовался, все ли в порядке, но и помог незадачливому автолюбителю вытащить покореженную «Мазду» из кустов обратно на проезжую часть. Для этого автомобиль привязали к тепловозу тросом.

Пользователи соцсетей же больше всего удивились не счастливому исходу аварии, а тому, что вблизи Дубочков вообще ходят поезда - пусть даже и односоставные.

Тепловоз сбил легковушку в Ломоносовском районе Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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