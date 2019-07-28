Теплосети Василеостровского района Санкт-Петербурга снова проверят на прочность

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-28T19:38:06+03:00

Вот от такого завтра нужно будет держаться подальше. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Уже завтра, 29 июля, в Василеостровском районе пройдут повторные гидравлические испытания теплосетей. Трубы проверят на прочность и плотность, чтобы в преддверии отопительного сезона не случилось неприятных сюрпризов. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

- В зону работ войдут сети, проходящие по улицам: Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, - уточнили в ведомстве. – А также по улицам Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проездам Галерный и Адмиральский, Малому проспекту, Кожевенной линии, площади Морской Славы и Прибалтийской.

Жителей и гостей Васильевского острова во время испытаний просят соблюдать повышенную осторожность и ни в коем случае не приближаться к местам, где из-под земли выбивается вода или пар и сразу вызывать на такие случаи специалистов по телефону 112 (004 со стационарного). Водителям советуют не пытаться отогнать автомобили, попавшие в зону разлива – если ситуация выйдет из-под контроля, весь ущерб возьмет на себя страховая компания.

Действительно, бросаться в кипяток - себе дороже. О том, что бывает, когда теплосети не проходят проверку на прочность, "Комсомолка" неоднократно писала ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU