У 70-летнего дедушки на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге украли почти 220 тысяч рублей
Массовые скопления народа (а именно такое пережил центр Санкт-Петербурга, где жители и гости города дружно встречали День ВМФ) – лучшая «питательная среда» для всякого рода карманных воришек. Как назло, об этом сегодня, 28 июля, об этом забыл 70-летний житель Северной столицы – неизвестные вытащили у него портмоне с деньгами.
- Мужчина обратился в полицию сразу же, как только узнал о пропаже, - рассказали «Комсомоле» в пресс-службе городского управления МВД. – По его словам, в портмоне находились 200 евро и две банковские карты.
Пока дедушка бегал к стражам порядка, пока писал заявление, пока его принимали, воришки вовсю пользовали награбленное: в один момент с карточек в неизвестном направлении улетело 219 тысяч рублей. Преступников уже ищут – сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU