Водитель, насмерть сбивший пешехода в Выборгском районе Санкт-Петербурга, получил условный срок

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-28T20:28:54+03:00

Мужчина получил всего по два - два года условный срок, два года испытательный и лишение прав на два года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел в 2017 году - как установило следствие, нетрезвого пешехода обвиняемый видел, но скорость сбрасывать не стал

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Сегодня, 28 июля, суд вынес приговор 48-летнему жителю Санкт-Петербурга, который в 2017 году насмерть сбил человека на проспекте Энгельса. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

- Следствие установило, что обвиняемый ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» в сторону Придорожной аллеи, - сообщили в ведомстве. – Приближаясь к перекрестку, он избрал скорость, не обеспечивающую ему постоянного контроля за автомобилем. В это время погибший – 43-летний гражданин – находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Водитель «Мерседеса», как следует из сообщения МВД, пешехода видел, но скорость снижать не стал и сбил его на полном ходу. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых немногим позже скончался в больнице.

В итоге после долгих разбирательств суд признал водителя виновным в "причиненни смерти по неосторожности" и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, на те же два года его лишили прав.

ИСТОЧНИК KP.RU