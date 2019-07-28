В Санкт-Петербурге произошла авария с участием шести иномарок
Последняя (мы искренне надеемся на это!) на сегодня новость о дорожно-транспортном происшествии. Как сообщают очевидцы, сегодня, 28 июля, около 20:00 на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге можно было наблюдать удивительный «паровозик»: сразу четыре автомобиля, слившихся в жарком «поцелуе».
- Водитель «Ниссана» влетел в «Фольскваген Поло», и пошло по цепочке, - рассказали пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. – Итог – сразу четыре иномарки, у всех смяты и разбиты передние или задние бамперы.
Но это еще не конец истории. Водитель такси, объезжавший возникший затор по соседней полосе, так засмотрелся на «паровозик», что сам ненароком въехал в стоящую впереди машину. Таким образом общее количество авто-участниц аварии достигло шести.
- По счастью, обошлось без серьезных травм, - отмечают очевидцы. – Но выяснять, кто прав, а кто виноват, ребятам, очевидно, придется очень долго.
Авария с участием шести автомобилей в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU