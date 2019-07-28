2019-07-28T20:48:55+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием шести иномарок

Сначала четыре выстроились "паровозиком" на Дунайском проспекте, а потом к ним присоединились еще две
Сергей ВОЛЧКОВ
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Выяснять, кто прав, а кто виноват, ребятам придется долго. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбВыяснять, кто прав, а кто виноват, ребятам придется долго. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Последняя (мы искренне надеемся на это!) на сегодня новость о дорожно-транспортном происшествии. Как сообщают очевидцы, сегодня, 28 июля, около 20:00 на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге можно было наблюдать удивительный «паровозик»: сразу четыре автомобиля, слившихся в жарком «поцелуе».

- Водитель «Ниссана» влетел в «Фольскваген Поло», и пошло по цепочке, - рассказали пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. – Итог – сразу четыре иномарки, у всех смяты и разбиты передние или задние бамперы.

Но это еще не конец истории. Водитель такси, объезжавший возникший затор по соседней полосе, так засмотрелся на «паровозик», что сам ненароком въехал в стоящую впереди машину. Таким образом общее количество авто-участниц аварии достигло шести.

- По счастью, обошлось без серьезных травм, - отмечают очевидцы. – Но выяснять, кто прав, а кто виноват, ребятам, очевидно, придется очень долго.

Авария с участием шести автомобилей в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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