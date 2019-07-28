Во время концерта группы "Чайф" в честь Дня ВМФ в Петербурге в толпе распылили газ

28 Июль 23:44 2019-07-28T23:56:49+03:00

В Санкт-Петербурге на концерте в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади распылили газ. Фото: Сергей Щетинин Фото: СОЦСЕТИ

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Пять человек вполне способны испортить настроение и вечер нескольким тысячам. В этом сегодня, 28 июля, на практике убедились гости праздничного концерта на Дворцовой площади, посвященного Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. В какой-то момент в толпе, собравшейся у сцены, возникла потасовка - группа подвыпивших морячков сцепилась с одним из зрителей. Какой был для этого повод - история умалчивает, но итог инцидента оказался печальным.

- Чтобы от него отвязались, мужик распылил газ из перцового баллончика, - рассказали очевидцы в социальных сетях. - В огромной толпе. В очень ветреный вечер. Словом, "незабываемые впечатления" получили все, кто стоял рядом.

Не меньше зрителей удивился и Владимир Шахрин - на сцене в это время как раз выступал "Чайф". Шахрин даже прервал песню и обратился к виновникам с просьбой успокоиться и не мешать остальными получать удовольствие от концерта.

- Вот так пять человек могут испортить вечер нескольким тысячам, - с грустью констатировал музыкант.

О пострадавших полиция, МЧС и "Скорая" ничего не сообщают. Когда улеглась паника, а нарушителей спокойствия выдворили за кордон, концерт продолжился в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU