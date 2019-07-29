Погода 29 июля в Санкт-Петербурге: Лето кончилось

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-29T08:20:33+03:00

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Что-то странное творится с погодой в Санкт-Петербурге летом 2019 года. Обильные ливни, холод. А если теплые деньки и проглядывают между пасмурными неделями, то резко температура подскакивает до +30. Жаль, она не продержалась до воскресенья, когда в Петербурге отмечали день Военно-морского флота. Но после жарких пятницы и субботы, на минувшей неделе, в Северную Столицу вновь пожаловали дожди. Понедельник, 29 июля, задаст всей неделе зябкий, пасмурный тон.

- В понедельник, 29 июля, на рассвете термометры показывали +9 градусов. Днем температура повысится, но не более +16-18 градусов. Вчерашний сильный ветер поутих, однако сегодня он сменил направление и дует с промозглого севера, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К сожалению, плаксивое серое небо над Петербургом и без синоптиков дает понять, что быть дождю. Петербуржцам стоит прихватить с собой зонты, чтобы защититься от него во второй половине дня.

В целом перспектива погоды на этой неделе не радужная. Во вторник и среду тоже ожидаются кратковременные, надоедливые дожди, пасмурное небо, а также похолодание до 13-15 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU