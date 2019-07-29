Петербуржцев напугали куски снарядов от салюта на День Военно-Морского флота

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-29T09:31:15+03:00

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Вчера вечером, 28 июля, в Петербурге прогремел салют, завершающий празднование Дня Военно-Морского флота. Завороженные ярким и красивым зрелищем горожане, которые стояли в самом эпицентре событий на Университетской набережной, заметили, что им на головы падают куски снарядов от фейерверков. Некоторых это не на шутку испугало, особенно после трагического случая в Белоруссии, когда праздник Дня Независимости закончился трагедией со смертью.

Вот такие кусочки падали во время салюта с небаФото: СОЦСЕТИ

- Это ведь пластик…Он не весит ничего. Всегда такие куски отлетали от салюта. Странно, что только в 2019-м году вы это заметили, - удивиться петербуржцы.

- Салюты и парады отменить! Дабы не нервировать интеллигенцию и людей с тонкой душевной организацией, - стали подшучивать над испугавшимися горожанами участники обсуждения в социальной сети.

Один из знающих устройство снарядов для салюта объяснил, что они сделаны по принципу папье-маше, внутри находится порох. В воздухе снаряды разрываются, но по закону физики не успевают сгореть, поэтому и падают вниз. Поэтому никакой опасности они в себе не таят.

ИСТОЧНИК KP.RU