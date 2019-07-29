2019-07-29T10:01:03+03:00
Происшествия

На женщину-адвоката напали с ножом в лифте жилого дома в Кудрово

Полиция уже нашла подозреваемого в преступлении
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На женщину-адвоката напал с ножом безработный в лифте в КудровоНа женщину-адвоката напал с ножом безработный в лифте в КудровоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В городе Кудрово, что в Ленинградской области, в пятницу, 26 июля, 36-летняя петербурженка, работающая адвокатам, подверглась нападению. Неизвестный мужчина зашел за женщиной в лифт и приставил к ней нож, требуя отдать все свое имущество. В одну минуту юрист лишилась около 60 тысяч рублей.

- 26 июля в городе Кудрово в кабиле лифта одного из домов на Английской улице неизвестный преступник, угрожая ножом женщине-адвокату, нанес ей телесные повреждения, после чего отобрал дорогостоящий мобильный телефон и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Женщине повезло, что грабитель не стал применять нож и не ранил ее. Она обратилась в полицию и по ее рассказу оперативники сумели выйти на след подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Задержали его во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». С учетом того, что потерпевшая хорошо подкована в уголовном кодексе, подозреваемому может грозить максимальный срок до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму
Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца
Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле
В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше
Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове
В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды
Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге
Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Петербургским торговым сетям не хватает 30 тысяч работников
Неудачный полет: Рейс из Петербурга в Анталью сопровождался чередой проблем
В Московском районе сотрудница почты умерла на рабочем месте
На Выборгском шоссе разбилась байкерша
Байкеры в городе: Мотофестиваль перекроет центр Петербурга на неделю
Парад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч человек
Петербуржцев напугали куски снарядов от салюта на День Военно-Морского флота
Названа причина смерти популярного блогера, погибшего во время съемок в Петербурге
Погода 29 июля в Санкт-Петербурге: Лето кончилось
Во время концерта группы "Чайф" в честь Дня ВМФ в Петербурге в толпе распылили газ
В Санкт-Петербурге произошла авария с участием шести иномарок
Водитель, насмерть сбивший пешехода в Выборгском районе Санкт-Петербурга, получил условный срок
У 70-летнего дедушки на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге украли почти 220 тысяч рублей
Теплосети Василеостровского района Санкт-Петербурга снова проверят на прочность
В Ленобласти тепловоз сбил легковушку
Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова устроила бесплатную раздачу продуктов пенсионерам в Санкт-Петербурге
Нетрезвого мужчину с автоматом задержали в центре Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
В центре Санкт-Петербурга пешеходы создали «девятибалльную» пробку