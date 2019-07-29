На женщину-адвоката напали с ножом в лифте жилого дома в Кудрово

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-29T10:01:03+03:00

На женщину-адвоката напал с ножом безработный в лифте в Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО

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В городе Кудрово, что в Ленинградской области, в пятницу, 26 июля, 36-летняя петербурженка, работающая адвокатам, подверглась нападению. Неизвестный мужчина зашел за женщиной в лифт и приставил к ней нож, требуя отдать все свое имущество. В одну минуту юрист лишилась около 60 тысяч рублей.

- 26 июля в городе Кудрово в кабиле лифта одного из домов на Английской улице неизвестный преступник, угрожая ножом женщине-адвокату, нанес ей телесные повреждения, после чего отобрал дорогостоящий мобильный телефон и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Женщине повезло, что грабитель не стал применять нож и не ранил ее. Она обратилась в полицию и по ее рассказу оперативники сумели выйти на след подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Задержали его во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». С учетом того, что потерпевшая хорошо подкована в уголовном кодексе, подозреваемому может грозить максимальный срок до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU