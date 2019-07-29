Байкеры в городе: Мотофестиваль перекроет центр Петербурга на неделю

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-29T10:39:04+03:00

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В будущие выходные, со 2 по 4 августа 2019 года, в Санкт-Петербург наполнится ревом моторов и рок-музыкой, так как в городе пройдет мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. Это единственное в России международное мотоциклетное событие, входящее в мировую систему фестивалей Harley-Davidson. В связи с праздником байкеров движение в центре города будет ограничено.

- С 29 июля до 5 августа 2019 года въезд на площадь Островского будет запрещен. Также автомобилистам надо быть готовыми к перекрытию переулка Крылова и улицы Зодчего Росси, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Кроме того, будет введен запрет левого поворота с Невского проспекта на площадь Островского и запрещена остановка транспорта по переулку Крылова, улице Зодчего России и площади Островского.

В связи с этим, автомобилистам надо заранее продумывать свои маршруты. Или пересаживаться на байки, для того, чтобы присоединиться к фестивалю.

ИСТОЧНИК KP.RU