2019-07-29T11:11:49+03:00
Происшествия

На Выборгском шоссе разбилась байкерша

Мотоциклистка вылетела с дороги и врезалась в разделительное ограждение [видео]
Петр КИБЕР
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На Выборгском шоссе в аварию попада девушка-мотоциклистка.На Выборгском шоссе в аварию попада девушка-мотоциклистка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новое ДТП с участием двухколесных участников движения произошло в Санкт-Петербурге 29 июля. На этот раз пострадавшей оказалась девушка. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

- На Выборгском шоссе произошло ДТП с мотоциклом , судя по длинным светлым волосам - девушка, - пишут свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки с видеорегистратора хорошо видно, что на месте происшествия уже работают медики и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, между мотоциклисткой и другим участником движения произошло столкновение, после чего байкерша вылетела на разделительную полосу и врезалась в ограждение.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, а в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Напомним, что на прошлой неделе, в четверг, погибли сразу двое мотоциклистов. 28-летний молодой человек разбился в Красном Селе, когда врезался в опору дорожного знака, а под Гатчиной 37-летний мужчина скончался после того, как опрокинулся его квадроцикл.

На Выборгском шоссе в Петербурге разбилась байкерша.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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