В Московском районе сотрудница почты умерла на рабочем месте

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-29T10:57:08+03:00

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Трагедия произошла днем 27 в одном из отделений Почты России, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Здесь, прямо на рабочем месте, скончалась 47-летняя женщина-оператор.

- Ее тело обнаружили коллеги в одном из помещений. Что стало причиной смерти — пока не установлено, - пишут «Невские новости».

Прибывшие по вызову на улицу Орджоникидзе медики уже ничем не могли помочь и лишь констатировали смерть. По одной из версий, причиной гибели могли стать проблемы со здоровьем, которые усугубила удушливая 30-градусная жара, стоявшая в прошедшую субботу.

Выяснением обстоятельств гибели женщины занимаются правоохранительные органы, а петербургское управление Почты России выражает соболезнования родным и близким умершей, а также обещает оказать им всяческую помощь и выплатить страховую компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU