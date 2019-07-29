Петербургским торговым сетям не хватает 30 тысяч работников

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-29T11:15:22+03:00

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Многие в детстве наверняка читали «Кем быть?» Маяковского. Тогда эта книжка давала малышам первое представление о профессиях. Профориентацию, говоря взрослым языком. Однако детские мечты не у всех совпали с реальностью и работать пришлось там, где нашлось место. В нынешнее время выбирать получается не всегда, а если трудоустроиться надо срочно, то проще всего это сделать в торговле. Именно здесь самое большое число вакансий по Петербургу.

- Только за первое полугодие 2019 года компании из отрасли розничной торговли разместили свыше 30 тысяч вакансий, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter.

При этом число рабочих мест растет каждый год. Так, в 2018-м, по сравнению с прошлым периодом, прибавка составила 25 процентов. А если взять в общем рынок труда, то на работников сферы торговли (ритейл) приходится 62 процента всех вакансий, имеющихся в Петербурге.

При этом низкий стартовый заработок для молодых и активных, а также готовых к обучению специалистов компенсируется возможностью быстрого карьерного роста. Всего за год-полтора можно вырасти с позиции продавца-консультанта до линейного руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU