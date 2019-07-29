2019-07-29T11:31:10+03:00
Происшествия

Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербуржца отдали под суд за регистрацию мигрантов-нелегалов.Петербуржца отдали под суд за регистрацию мигрантов-нелегалов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Житель Центрального района Санкт-Петербурга отправится под суд за фиктивную регистрацию мигрантов. За некоторое вознаграждение мужчина временно прописывал приезжих у себя в квартире, при этом даже не знал, где все эти люди на самом деле находятся.

- В квартире злоумышленника числились девять мигрантов, о реальном местонахождении которых не было известно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

После того, как преступление вскрылось, на мужчину завели уголовное дело, а теперь и районная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сейчас материалы расследования переданы в суд. По статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» петербуржцу грозит крупный штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, и даже тюрьма на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму
Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца
Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле
В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше
Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове
В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды
Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге
Петербургским торговым сетям не хватает 30 тысяч работников
Неудачный полет: Рейс из Петербурга в Анталью сопровождался чередой проблем
В Московском районе сотрудница почты умерла на рабочем месте
На Выборгском шоссе разбилась байкерша
Байкеры в городе: Мотофестиваль перекроет центр Петербурга на неделю
Парад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч человек
На женщину-адвоката напали с ножом в лифте жилого дома в Кудрово
Петербуржцев напугали куски снарядов от салюта на День Военно-Морского флота
Названа причина смерти популярного блогера, погибшего во время съемок в Петербурге
Погода 29 июля в Санкт-Петербурге: Лето кончилось
Во время концерта группы "Чайф" в честь Дня ВМФ в Петербурге в толпе распылили газ
В Санкт-Петербурге произошла авария с участием шести иномарок
Водитель, насмерть сбивший пешехода в Выборгском районе Санкт-Петербурга, получил условный срок
У 70-летнего дедушки на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге украли почти 220 тысяч рублей
Теплосети Василеостровского района Санкт-Петербурга снова проверят на прочность
В Ленобласти тепловоз сбил легковушку
Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова устроила бесплатную раздачу продуктов пенсионерам в Санкт-Петербурге
Нетрезвого мужчину с автоматом задержали в центре Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
В центре Санкт-Петербурга пешеходы создали «девятибалльную» пробку