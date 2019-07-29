Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Житель Центрального района Санкт-Петербурга отправится под суд за фиктивную регистрацию мигрантов. За некоторое вознаграждение мужчина временно прописывал приезжих у себя в квартире, при этом даже не знал, где все эти люди на самом деле находятся.
- В квартире злоумышленника числились девять мигрантов, о реальном местонахождении которых не было известно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
После того, как преступление вскрылось, на мужчину завели уголовное дело, а теперь и районная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сейчас материалы расследования переданы в суд. По статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» петербуржцу грозит крупный штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, и даже тюрьма на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU