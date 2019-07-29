2019-07-29T11:50:58+03:00
Происшествия

Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге

Каждый раз кровь проливалась из-за бытовых ссор
Лилия КОЗЛОВА
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Четыре бытовые ссоры с одной смертью произошли в воскресенье в ПетербургеЧетыре бытовые ссоры с одной смертью произошли в воскресенье в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Минувшие выходные прибавили сотрудникам полиции Санкт-Петербурга работы. Четыре крупных потасовки с ножами и даже одним летальным исходом произошли в городе в воскресенье, 28 июля. Каждый раз конфликт возникал либо между супругами, либо собутыльниками. Три человека в тяжелом состоянии, 46-летний житель Василеостровского района мертв.

- В ночь на 28 июля, около 02:45 часов, в одной из квартир на улице Нахимова, Василеостровского района Петербурга был обнаружен труп 46-летнего мужчины, хозяина квартиры. По подозрению в убийстве был задержан его 46-летний товарищ. Полиция предполагает, что он, находясь в гостях у убитого, избил его до смерти и скрылся. Сейчас проводится проверка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Бытовая, пьяная поножовщина произошла на улице Дружбы в поселке Стеклянный Всеволожского района. 29-летнего мужчину пырнул в живот его 40-летний собутыльник. Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.

Прямо в грудную клетку всадил нож своей 38-летней сожительнице 39-летний мужчина во время ссоры дома на улице Дубровской во Фрунзенском районе. Еще одна тяжелая склока между супругами произошла в Приморском районе. Там женщина ударила 38-летнего мужа по голове так, что тот оказался в больнице в тяжелом состоянии. Кстати, эта дамочка уже была судима за побои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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