В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-29T11:52:33+03:00

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Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по угонам дорогих иномарок. Это происходит в том числе и по той причине, что таких машин в городе просто много, а мысль о том, что на улице стоят несколько миллионов, да еще на колесах, не дает спокойно спать злоумышленникам. Так, в Ленинградской области нашелся BMW X6, который за пять лет пытались угнать три раза.

- Автомобиль удалось найти в 60 км от места угона - в одном из гаражей села Павлово Всеволожского района. Первые две попытки угона автомобиля имели похожие сценарии, - сообщает пресс-служба одного из охранных агентств, чьи сотрудники смогли обнаружить машину благодаря установленной на ней спутниковой сигнализации.

Надо сказать, что BMW X6 стоит от 4-5 миллионов рублей и входит в пятерку самых угоняемых моделей в Петербурге. Дорогие машины похищают как для того, чтобы вернуть хозяину за выкуп, так и для разборки на запчасти или перепродажи с поддельными документами в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU