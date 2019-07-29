2019-07-29T12:09:31+03:00
Происшествия

Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове

Женщину с признаками утопления поместили в шоковое отделение больницы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку спасли из воды на Канонерском островеПетербурженку спасли из воды на Канонерском островеФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне в воскресенье, 28 июля, в День Военно-морского флота купались не только моряки в фонтанах, но и обычные местные жители. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, люди все равно лезли в воду и один из таких заплывов в Финском заливе в Кировском районе чуть было не стоил одной женщине жизни. Благо, ее успели спасти и вовремя передать в руки врачей.

- Около 16:20 часов 28 июля в городскую больницу № 26 госпитализировали женщину в тяжелом состоянии с признаками утопления. На вид пострадавшей 40 лет. Сейчас она находится в шоке, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Несчастную петербурженку забрали с пляжа, который находится рядом с домом 12/1 на Канонерском острове. По всей видимости, она плавала в заливе, по которому сильный ветер гонял большие волны и в какой-то момент начала тонуть.

О том, кто спас тонущую женщину, не сообщается. Сейчас она в больнице в шоковом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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