В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-29T12:14:55+03:00

В 2020 году в Петербуре появится еще больше деревьев. Для людей и белочек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жители Петербурга нередко жалуются на то, что раньше город был более зеленым. Сейчас жителям Северной столицы не всегда хватает садов, парков, скверов и прочих насаждений, дающих тень и прохладу. В комитете по благоустройству это знают и стараются озеленять городские улицы в прогрессирующем темпе.

- Больше всего в этом году появится лип. Они очень хорошо себя чувствуют в городских условиях. Также мы посадим клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени, дубы», – рассказала газете «Петербургский дневник» начальник одного из управлений садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Ольга Шумилова.

При этом специалисты отмечают, что деревьев высаживается с каждым годом все больше и больше. По сравнению с 2017 годом, объем вырос на 30 процентов. А в 2020-м, прибавка составит еще 15 процентов.

Что касается природного разнообразия, то сотрудники садово-парковых хозяйств высаживают 17 различных видов деревьев, которые наиболее приспособлены к городскому климату.

ИСТОЧНИК KP.RU