Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-29T12:33:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой житель Петербурга надругался над несовершеннолетней девочкой в поселке Бугры в Ленинградской области. Преступление произошло в воскресенье, 28 июля, по словам матери школьницы, произошло это все прямо в автомобиле обвиненного ею 28-летнего парня. Сейчас по факту заявления проходит проверка.

- 28 июля в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что около трех часов ночи в поселке Бугры ее 16-летняя дочь оказалась в машине марки Volkswagen Transporter 28-летнего мужчины, - пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам матери, в этом автомобиле мужчина изнасиловал ее дочь. О том, как именно это произошло, почему девочка так поздно была не дома, и остались ли на девочке побои, не уточняется.

После заявления, сотрудники полиции выехали на место преступления. На данный момент проводятся мероприятия на которых выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU