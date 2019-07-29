Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-29T12:45:05+03:00

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Жителям Приморского района, которые пользуются станцией метро «Комендантский проспект», придется подкорректировать свои привычные маршруты. Из-за ремонта эскалатора на два месяца здесь будет ограничен вход в вестибюль.

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Комендантский проспект». С 1 августа по 7 октября 2019 года по рабочим дням с 07:50 до 09:30 вход ограничен, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Надо сказать, что с сегодняшнего дня аналогичные ограничения действуют и на станции «Озерки». С 29 июля по 29 сентября 2019 года здесь также ремонтируют эскалатор, поэтому по будним дням с 07:45 до 09:30 на входе придется потолкаться.

В подземке призывают пассажиров заранее планировать свои поездки и не забывать вещи в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU