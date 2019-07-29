2019-07-29T13:03:03+03:00
Происшествия

За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму

Подсудимые так наказывали мальчика за сексуальные домогательства к годовалой сестре
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подросткаВ Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подросткаФото: Артем КИЛЬКИН
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Фрунзенский районный суд в понедельник, 29 июля, вынес приговор двум мужчинам, которые жестоко пытали 12-летнего мальчика, сына своей собутыльницы. Вся эта история крайне страшная и вся и ужасная, так как взрослые издевались над ребенком, наказывая его за сексуальные домогательства к своей годовалой сестре. Такое даже представить сложно.

- В ночь на 19 февраля 2019 года двое мужчина, находясь в квартире на Будапештской улице у своей «подруги», серьезно покалечили ее 12-летнего сына. При этом один из них находился в наркотическом кайфе, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ремнем с металлической пряжкой они избили мальчика с ног до головы, хлестали по шее, ногами пинали его в спину, четыре раза тряханули подростка электрошокером в грудь. В заключении, один из мужчин взял мальчика за голову и прижег его горящей сигаретой.

Примечательно, что на суде мужчины вину свою признали, а вот законный представитель, она же мать мальчика, заявила, что никаких претензий к подсудимым не имеет.

В итоге, один из мучителей парнишки получил семь лет «строгача». Второй отправится на четыре года в тюрьму общего режима. Также с осужденных взыскано 20 тысяч рублей в пользу ГУ ТФОМС СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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