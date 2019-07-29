Добро пожаловать на Марс: В Ленинградской области обмелело озеро Лазурное

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-29T13:18:45+03:00

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Одно из любимейших мест отдыха петербуржцев и жителей Ленинградской области - озеро Лазурное, в последнее время сильно обмелело. Если раньше здесь купались люди, плескалась детвора, то теперь впору снимать фантастические фильмы о безводных пустынях Марса.

- Уважаемые гости нашей базы отдыха, к большому сожалению, озеро Лазурное временно значительно уменьшилось в размерах и купаться в этом сезоне будет не так комфортно как раньше, - предупредили перед началом сезона работники местной базы отдыха.

По словам местных жителей, рядом началась разработка песчаных карьеров. Из них откачивают грунтовую воду, которая также наполняла и озеро. Вскоре эти работы должны прекратить, но пока Лазурное больше похоже на Аральское море, от которого остались лишь воспоминания.

- Раньше это было полноводное озеро с базой отдыха на берегу и кучей народа. В этом году озеро обмелело и воды совсем в нем мало, - пишут расстроенные петербуржцы.

А раньше здесь было вот так. Фото: vk.com/lazurlake

ИСТОЧНИК KP.RU