2019-07-29T13:54:18+03:00
Общество

На паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места по 5 евро

Впрочем, с учетом портовых сборов и прочего, билет будет стоить около 1500 рублей
Петр КИБЕР
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Дешево и сердито: на паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места.Дешево и сердито: на паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Морские перевозчики решили составить конкуренцию автобусам и маршруткам, курсирующим из России в Финляндию и ввели лоу-кост (эконом) тариф на паром Петербург-Хельсинки. Рекламные буклеты обещают цену всего в 5 евро ( 350 рублей), однако это лишь само место, а с доплатами проезд обойдется примерно в 1500 рублей. Но есть один нюанс - места сидячие.

- Дорогие путешественники и охотники за самыми выгодными предложениями, рады сообщить, что теперь у вас есть возможность бронировать палубные места на пароме Princess Anastasia на одну ночь всего за 5 €, - говорится в сообщении представителей паромной компании.

Места, которые располагаются в носовой части судна на 8 палубе, называется специальной зоной отдыха. Впрочем, ранее здесь располагался кинотеатр, который решили упразднить, а кресла в кинозале продавать как сидячие места.

Впрочем, сидеть в них 13 часов, пока паром идет от одного порта до другого, не обязательно. Туристы могут посещать любые места на судне, в том числе бары, рестораны и т.д.

В круизной компании надеются привлечь таким предложением студентов, а также экономных путешественников.

Для сравнения, билет на автобус до Хельсинки стоит около 1000 рублей, а на поезд «Аллегро» - от 2500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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