Толпа узбеков поселилась в помещении мусоропровода жилого дома в Невском районе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-29T14:45:59+03:00

В помещении мусоропровода в доме в Невском районе поселились мигранты Фото: скрин с видео

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Жители дома на Народной улице в Невском районе Санкт-Петербурга возмущены тем, что у них в подсобных помещениях дома поселились незваные гости. В комнатушке, где находится мусоропровод, ютятся несколько человек, граждан Узбекистана, которые, по все видимости, проживают в этом месте незаконно. Местные жители сняли на видео «жилье» и быт мигрантов.

На кадрах видна маленькая комнатушка, вся заставленная и заваленная вещами. Здесь и телевизор, сразу кровать, баулы с одеждой и многое другое. Само помещение выглядит грязным, темным и мрачным.

- Да этим дворникам ЖЭК не платит зарплату. Вот, в Кировском районе дворники жалуются, что им жилком должен 250 тысяч рублей, что месяцами не платят, обманывают, завтраками кормят. У них другого выхода нет, - заступился за мигрантов один из петербуржцев в соцсети.

По словам местных жителей, ЖКС Невского района в курсе незаконных жильцов, однако никаких действий не предпринимает.

В помещении мусоропровода в доме в Невском районе поселись узбеки.

ИСТОЧНИК KP.RU