У метро «Приморская» опять фонтанирует прорванная труба

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-29T15:30:29+03:00

Второй прорыв за пять дней. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Второй раз за несколько дней у метро «Приморская» рвет трубы. Ровно через пять суток после первого ЧП, произошедшего 24 июля, новый коммунальный фонтан вновь заработал в Василеостровском районе.

- Ранее в этом месте производились ремонтные работы по замене труб, - пишут местные жители в соцсетях.

Многометровый «гейзер», выбросивший вместе с водой песок, камни и куски вырванного из земли асфальта, стал результатом повторных испытаний на тепломагистрали. Если в первый раз, после испытаний трубу просто залатали, то теперь ее проверили на прочность снова. Проверку она не прошла.

На месте инцидента уже работают аварийные бригады «Теплосети», в чьем ведении и находится проблемный участок, а сами коммунальщики предостерегают горожан: при аварии нельзя приближаться к промоине и не в коем случае не ходить по затопленному участку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722906" frameborder="0"></iframe> У метро "Приморская" в Петербурге опять прорвало трубу.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU