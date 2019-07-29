Из Петербурга в Мурманск пустят двухэтажные поезда

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-29T15:51:19+03:00

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Вскоре двухэтажные поезда, которые уже несколько лет ходят из Петербурга в Москву, свяжут Северную столицу с Мурманском. О том, что в скором времени путешествие в заполярье будет более комфортным, рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- В Мурманск будут ездить современные поезда - мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург - Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе, 3 вагона - ресторана, написал чиновник в своем «Фейсбуке».

Неизвестно, как это скажется на стоимости билетов, но если будет как с направлением «Москва-Петербург», то цена окажется посередине между плацкартом и обычным купе.

Также Андрей Чибис порадовал мурманчан, что вскоре к ним начнет летать лоукостер «Победа». Впрочем, из каких аэропортов будут совершаться рейсы, осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU