2019-07-29T15:51:19+03:00
Общество

Из Петербурга в Мурманск пустят двухэтажные поезда

Для этого будет закуплено 48 новых вагонов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Между Петербургом и Мурманском пустят двухэтажные поезда.Между Петербургом и Мурманском пустят двухэтажные поезда.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Вскоре двухэтажные поезда, которые уже несколько лет ходят из Петербурга в Москву, свяжут Северную столицу с Мурманском. О том, что в скором времени путешествие в заполярье будет более комфортным, рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- В Мурманск будут ездить современные поезда - мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург - Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе, 3 вагона - ресторана, написал чиновник в своем «Фейсбуке».

Неизвестно, как это скажется на стоимости билетов, но если будет как с направлением «Москва-Петербург», то цена окажется посередине между плацкартом и обычным купе.

Также Андрей Чибис порадовал мурманчан, что вскоре к ним начнет летать лоукостер «Победа». Впрочем, из каких аэропортов будут совершаться рейсы, осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
Истощенный олень вышел к людям в Токсово
В Кудрово поймали две «скотовозки»
В Петербурге после гибели чемпиона России по кикбосингу возбудили дело по статье «Убийство»
Во Дворце культуры в Петербурге задержали воровку коллекционных монет
20 тонн польских яблок не доехали до Петербурга и «погибли» под гусеницами бульдозера
После смертельного ДТП в Ленобласти, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело
У метро «Приморская» опять фонтанирует прорванная труба
Толпа узбеков поселилась в помещении мусоропровода жилого дома в Невском районе
Неизвестные расширили въезд в Кудрово, убрав «бутылочное горлышко» на стыке Петербурга и области
На паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места по 5 евро
Петербурженку насмерть сбил поезд в районе перегона Броневая – Лигово
Добро пожаловать на Марс: В Ленинградской области обмелело озеро Лазурное
За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму
Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца
Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле
В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше
Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове
В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды
Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге
Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов