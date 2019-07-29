После смертельного ДТП в Ленобласти, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-29T16:07:03+03:00

После смертельного ДТП с пятью трупами в Ленобласти возбудили уголовное дело / Фото: ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После лобового столкновения двух автомобилей выжил только один мужчина

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В Ленинградской области СУ ОМВД России по Лужскому району в понедельник, 29 июля, возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц. Увы, водители обеих машин скончались, поэтому теперь некому отвечать по букве закона.

- Вчера, 28 июля, около одиннадцати часов утра на 135 километре трассы Санкт-Петербург – Псков возле населенного пункта Крупели произошло лобовое столкновение автомобилей «Митсубиси Паджеро» и «КИА Соренто», - сообщили в главном управлении МВД по Северной столицы.

Удар оказался такой силы, что автомобили вмиг превратились в груды искореженного железа. В обеих машинах водители и пассажиры, которые сидели спереди, погибли на месте. Сразу же после ДТП двое пассажиров «КИА» - мужчина и женщина, еще дышали и их срочно госпитализировали в больницу. Однако пострадавшая, несмотря на усилия врачей, не выжила.

В результате, погибли три женщины и двое мужчин. В страшной аварии выжил только один.

ИСТОЧНИК KP.RU