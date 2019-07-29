20 тонн польских яблок не доехали до Петербурга и «погибли» под гусеницами бульдозера

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-29T16:08:45+03:00

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Очередная партия контрабандных яблок была уничтожена на полигоне в Псковской области. Под нож бульдозера были пущены 20 тонн польской санкционки, ввезенной в Россию через Беларусь.

- 25 июля в Усвятском районе Псковской области был задержан грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружилась партия свежих яблок, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Машина везла груз из Белоруссии в Россию. При проверке документов оказалось, что вся продукция произведена в Польше. И если в соседней стране польскими яблоками торгуют во всю, то в Россию их ввоз запрещен в рамках контрсанкций.

Поскольку груз оказался незаконным, весь товар у водителя изъяли и отправили на полигон. Там, на следующий день, 20 тонн яблочек были раздавлены и смешаны гусеницами бульдозера с грязью.

Это не первая крупная партия уничтоженных санкционных фруктов. В начале июля там же в землю вкатали 32 тонны яблок.

ИСТОЧНИК KP.RU