2019-07-29T16:30:46+03:00
Происшествия

В Петербурге после гибели чемпиона России по кикбосингу возбудили дело по статье «Убийство»

Тем не менее, приоритетной версией следствия называется самоубийство
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге погиб отец пятерых детейВ Петербурге погиб отец пятерых детей
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В Петербурге следователи разбираются в гибели 50-летнего чемпиона России по кикбосингу Сергей Карпенко. Его тело нашли в реке Мойка в минувшие выходные. В последнее время спортсмен работал начальником службы охраны в частной фирме и детским тренером. Первыми о пропаже Сергея тревогу забили его родственники.

У Сергея осталось пятеро детей: четыре сына и дочка. Жена Сергея Анна уверена, что муж не мог покончить с собой, потому что осуждал суицид. Тем не менее, следователи не согласны с близкими.

Жена уверена, что муж не мог покончить с собой

Жена уверена, что муж не мог покончить с собой

- Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Вместе с тем, в целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас следователи отправили тело спортсмена на судемедэкспертизу. В ведомстве уточнили, что возбудили дело, чтобы проверить все обстоятельства смерти.

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Тело Сергея Карпенко с огнестрельным ранением нашли в реке Мойка. У спортсмена осталось пятеро детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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