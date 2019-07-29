В Кудрово поймали две «скотовозки»
Транспортная комиссия Ленинградской области вновь вышла на охоту за нелегальными перевозчиками. На этот раз в сети инспекторов попались две «скотовозки» из Кудрово. Микроавтобусы возили местных жителей по маршрутам, дублирующим основные, и всего за 35 рублей.
- Оба транспортных средства были остановлены сотрудниками ДПС на Европейском проспекте, автобусы дублировали официальные маршруты номер 491 и 596, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Надо сказать, что «скотовозками» нелегальные маршрутки прозвали неспроста. Часто это переделанные из грузовых машины, с кое-как прикрученными сидениями и лавками. Вот и сейчас у полицейских возникли вопросы к водителям.
Одна из маршруток была на зимней резине несмотря на июль, а у дрогой не работали фары. Документов, разрешающих перевозки, разумеется не было. В итоге обе машины отправились на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU