2019-07-29T16:35:06+03:00
Общество

В Кудрово поймали две «скотовозки»

Маршрутки возили местных жителей всего за 35 рублей, но нелегально
Петр КИБЕР
Поделиться:
Такие нелегальные марштурки за недорого возят жителей Кудрово до метро. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.Такие нелегальные марштурки за недорого возят жителей Кудрово до метро. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.
Изменить размер текста:

Транспортная комиссия Ленинградской области вновь вышла на охоту за нелегальными перевозчиками. На этот раз в сети инспекторов попались две «скотовозки» из Кудрово. Микроавтобусы возили местных жителей по маршрутам, дублирующим основные, и всего за 35 рублей.

- Оба транспортных средства были остановлены сотрудниками ДПС на Европейском проспекте, автобусы дублировали официальные маршруты номер 491 и 596, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Надо сказать, что «скотовозками» нелегальные маршрутки прозвали неспроста. Часто это переделанные из грузовых машины, с кое-как прикрученными сидениями и лавками. Вот и сейчас у полицейских возникли вопросы к водителям.

Одна из маршруток была на зимней резине несмотря на июль, а у дрогой не работали фары. Документов, разрешающих перевозки, разумеется не было. В итоге обе машины отправились на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
Истощенный олень вышел к людям в Токсово
В Петербурге после гибели чемпиона России по кикбосингу возбудили дело по статье «Убийство»
Во Дворце культуры в Петербурге задержали воровку коллекционных монет
20 тонн польских яблок не доехали до Петербурга и «погибли» под гусеницами бульдозера
После смертельного ДТП в Ленобласти, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело
Из Петербурга в Мурманск пустят двухэтажные поезда
У метро «Приморская» опять фонтанирует прорванная труба
Толпа узбеков поселилась в помещении мусоропровода жилого дома в Невском районе
Неизвестные расширили въезд в Кудрово, убрав «бутылочное горлышко» на стыке Петербурга и области
На паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места по 5 евро
Петербурженку насмерть сбил поезд в районе перегона Броневая – Лигово
Добро пожаловать на Марс: В Ленинградской области обмелело озеро Лазурное
За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму
Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца
Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле
В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше
Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове
В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды
Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге
Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов