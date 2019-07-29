2019-07-29T17:12:07+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер

МЧС напомнил жителям Северной столицы меры безопасности во время сильного ветра
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник, 30 июля, в Петербурге ожидается сильный штормовой ветерВо вторник, 30 июля, в Петербурге ожидается сильный штормовой ветерФото: Артем КИЛЬКИН
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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу экстренно предупредили о том, что завтра во вторник, 30 июля, на город обрушится шквальный ветер. Во время такой непогоды может быть опасным гулять по парку среди сухих деревьев, а также рядом с плохо закрепленными конструкциями. В связи с этим спасатели напомнили о мерах предосторожности.

- Штормовое и экстренное предупреждение. Во вторник, 30 июля, в Петербурге ожидается усиление северного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС города на Неве.

Так, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций, завтра выходя из дома, спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, убрать по-возможности сухие деревья, а также закрыть окна. Автомобили лучше парковать в гараже, а если его нет, то подальше от столбов и деревьев.

Увы, на этой неделе погода вообще не будет радовать петербуржцев. Всю неделю намечаются дожди, а температура опустится до 15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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