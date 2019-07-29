Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-29T17:36:56+03:00

Вода в прудах грязная донельзя и в ней плавают разлагающиеся тушки птиц

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Таврический сад, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, знаком всем, кто хоть раз читал «Мойдодыра». «Я к Таврическому саду, перепрыгнул через ограду...» - это все про него. Но сейчас знаменитое общественное пространство пребывает не в лучшем состоянии. В особенности запущены пруды, в которых от грязи массово гибнут утки.

- Уже второй год бьем в набат. Вода стала гнилым месивом, утки погибают, их тушки разлагаются, - пишут в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» активисты.

По словам общественников, проблемы две: никто не числит сами пруды, а также экономится чистая вода, которая должна наполнять водоемы. Из-за этого происходит обмеление и заиливание. Кроме неприглядного зрелища, жаль и гибнущих крякв.

Местные жители просто возмущены бездействием чиновников.

- Так жаль этот прекрасный сад! Уютный и изысканный. Был бы у него реальный хозяин, он бы расцвел, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU