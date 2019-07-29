2019-07-29T18:02:38+03:00
Общество

За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей

Вместо открытого вклада женщина получила закрытый перелом руки
Петр КИБЕР
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За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей.За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить компенсацию у банка, в который она пришла делать вклад. Правда причиной претензий стали не финансовые услуги, а стул, с которого женщина упала.

- Истица указала, что 12 марта 2018 года пришла открывать вклад в отделение «Староневское» одного из банков. Менеждер предложил ей сеть в кресло, но стул оказался на колесиках и отъехал назад, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Итогом стало падение и закрытый перелом лучевой кости руки со смещением. Моральные страдания дама оценила в 136,5 тысяч рублей. Банк платить компенсацию отказался, намекнув на неуклюжесть посетительницы - стул, мол, нормальный, все пользовались по назначению и ничего.

Тогда судом была назначена товароведческая экспертиза, которая показала, что стул может и нормальный, но предназначен для бытового использования, то есть дома, а не в офисе. А, соответственно, виноват все же банк. Правда хоть коммерсантов и признали виновными, но сумму выплаты судья снизила почти в десять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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