За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить компенсацию у банка, в который она пришла делать вклад. Правда причиной претензий стали не финансовые услуги, а стул, с которого женщина упала.
- Истица указала, что 12 марта 2018 года пришла открывать вклад в отделение «Староневское» одного из банков. Менеждер предложил ей сеть в кресло, но стул оказался на колесиках и отъехал назад, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Итогом стало падение и закрытый перелом лучевой кости руки со смещением. Моральные страдания дама оценила в 136,5 тысяч рублей. Банк платить компенсацию отказался, намекнув на неуклюжесть посетительницы - стул, мол, нормальный, все пользовались по назначению и ничего.
Тогда судом была назначена товароведческая экспертиза, которая показала, что стул может и нормальный, но предназначен для бытового использования, то есть дома, а не в офисе. А, соответственно, виноват все же банк. Правда хоть коммерсантов и признали виновными, но сумму выплаты судья снизила почти в десять раз.
ИСТОЧНИК KP.RU