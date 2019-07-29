Под «братом» Моста глупости в Зеленогорске застряла фура

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-29T19:01:21+03:00

Долгое время проехать можно было лишь по одной полосе

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Понедельник, 29 июля, стал урожайным на застрявшие грузовики. Почти одновременно в разных районах Петербурга произошли два похожих ДТП. Под знаменитым Мостом глупости снесла кузов 169-я по счету «газель», а в Зеленогорске не туда завернула огромная фура.

- В Зеленогорске обнаружен новый мост глупости. Фура не смогла проехать. Стоит, мешает проезду. Объезд по встречке, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По всей видимости иногородний водитель, а на прицепе висят номера Алтайского края, не обратил внимания на знаки ограничения по высоте в 3,5 метра. Или решил, что пролезет, но не вышло.

- Там грузовики лет 30 как застревают. Это фура глупости, а не мост, - пишут ироничные петербуржцы.

Повезло, что инцидент произошел в понедельник. когда движение в Курортном районе не такое интенсивное, как в выходные. Иначе гигантских пробок было бы не избежать.

Позднее, при помощи сотрудников ГИБДД, грузовику удалось сдать назад и уехать по своим делам другой дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU