2019-07-29T19:18:42+03:00
Спорт

Трансфер года: «Зенит» готов купить нападающего «Барселоны» за которого просят 40 миллионов евро

Впрочем, такую сумму за бразильца Малкома сине-бело-голубые платить не собираются
Петр КИБЕР
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Потенциальный новичок "Зенита" Малком Филипе Де Оливейра. Фото: instagram.com/malcomoliveira_97Потенциальный новичок "Зенита" Малком Филипе Де Оливейра. Фото: instagram.com/malcomoliveira_97
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Еще чуть больше месяца в российском футболе будет работать трансферное окно, когда клубы могут продавать старых и покупать себе новых игроков. Впрочем, делать это все стараются как можно быстрее, ведь чемпионат страны уже две недели как начался. И хоть кое-кто уже сделал громкие приобретения, трансфером года может стать переход бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит».

Об интересе к 22-летнему нападающему в стане сине-бело-голубых не скрывают, но и платить 40 миллионов евро, которые хочет получить за игрока каталонский клуб, петербуржцы не собираются. Во-первых сейчас карман «Зенита» не такой бездонный, как раньше, а во-вторых это противоречит финансовому фэйр-плей УЕФА, когда клуб не может тратить больше, чем зарабатывает.

С другой стороны, «Барса», которая владеет правами на игрока, но сдает его в аренду, может пойти на уступки. По информации «Комсомолки», трансфер может быть оформлен уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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