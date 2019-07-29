В модернизацию Лесного порта в Петербурге вложат 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-29T19:31:44+03:00

Это на 40 процентов увеличит грузопоток и создаст более 200 рабочих мест

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В Кировском районе Петербурга появится современный грузовой порт - благодаря расширению уже имеющегося там комплекса АО «Петролеспорт». Для модернизации старых терминалов и строительство новых компании готовы предоставить земельные участки. Такое решение сегодня, 29 июля, было одобрено на рабочем совещании в Смольном.

Этот проект предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». АО «Петролеспорт» в прошлом году получил статус стратегического инвестора Северной столицы. К слову, компания является одним из крупнейших контейнерных терминалов страны. Вложить в расширение Лесного порта готовы около 4 миллиардов рублей.

- Ожидается, что после реализации проекта мощность портового комплекса увеличится на 40%, будет создано более 200 новых рабочих мест, - отметили в пресс-службе Администрации Петербурга.

На совещании временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов также отметил, что размещение автотранспорта, который будет сопутствовать работе порта, необходимо согласовать с администрацией Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU