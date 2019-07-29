Больше двух десятков снарядов времен войны нашли на стройплощадке в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:45 2019-07-29T20:48:24+03:00

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Строители на площадке в Калининском районе Петербурга во время работ наткнулись на пугающие предметы. В разгар понедельника, 29 июля, они обнаружили целый арсенал боеприпасов, которые оказались отголосками Великой Отечественной войны. Больше двух десятков снарядов тех страшных лет лежали в земле на стройплощадке на Богословской улице. Решив не испытывать судьбу, работники набрали номер экстренной службы. На место незамедлительно прибыли специалисты. И уже спустя пять часов стройплощадка была «освобождена» от опасных предметов сотрудниками ОМОН. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

- В 17:20 боеприпасы вывезены для дальнейшей утилизации силами ОМОН, - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

Опасной находкой оказались 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU