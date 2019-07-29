В центре Петербурга появился стрит-арт с обложкой журнала «Мурзилка»

29 Июль 21:44 2019-07-29T21:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Северной столицы появился новый необычный арт-объект. На фасаде одного из домов по улице Маяковского местные жители обнаружили граффити с изображением знакомого не одному поколению с детства журнала – «Мурзилка». Об этом рассказали горожане в группе во «Вконтакте» «Жители МО Литейный округ».

- Интересное граффити в виде обложки журнала «Мурзилка» на углу улицы Маяковского и Ковенского переулка, - подписал фотографии автор публикации в соцсети.

Творение неизвестного художника на просторах Интернета уже начинает собирать лайки. Интересно, что из множества выходивших «Мурзилок» автор выбрал для изображения номер за апрель-май 1931 года. На обложке этого выпуска изображен пионер в противогазе. А также дети, идущие с красным флагом, судя по всему, на первомайскую демонстрацию. Кстати, первый номер ежемесячного детского журнала «Мурзилка» вышел в мае 1924 года.

ИСТОЧНИК KP.RU