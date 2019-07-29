2019-07-29T21:44:51+03:00
Общество

В центре Петербурга появился стрит-арт с обложкой журнала «Мурзилка»

Изображение красуется на фасаде дома по улице Маяковского
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Арт-объект с обложкой журнала "Мурзилка" появился в Петербурге. Фото: vk.com/liteynyokrugАрт-объект с обложкой журнала "Мурзилка" появился в Петербурге. Фото: vk.com/liteynyokrug
Изменить размер текста:

В центре Северной столицы появился новый необычный арт-объект. На фасаде одного из домов по улице Маяковского местные жители обнаружили граффити с изображением знакомого не одному поколению с детства журнала – «Мурзилка». Об этом рассказали горожане в группе во «Вконтакте» «Жители МО Литейный округ».

- Интересное граффити в виде обложки журнала «Мурзилка» на углу улицы Маяковского и Ковенского переулка, - подписал фотографии автор публикации в соцсети.

Творение неизвестного художника на просторах Интернета уже начинает собирать лайки. Интересно, что из множества выходивших «Мурзилок» автор выбрал для изображения номер за апрель-май 1931 года. На обложке этого выпуска изображен пионер в противогазе. А также дети, идущие с красным флагом, судя по всему, на первомайскую демонстрацию. Кстати, первый номер ежемесячного детского журнала «Мурзилка» вышел в мае 1924 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Васильевском острове второй раз за день забил «фонтан»
Налетчики вынесли 40 тысяч рублей с автозаправки под Киришами
В Пулково задержали курившего в самолете из Варны пассажира
Больше двух десятков снарядов времен войны нашли на стройплощадке в Петербурге
В модернизацию Лесного порта в Петербурге вложат 4 млрд рублей
Трансфер года: «Зенит» готов купить нападающего «Барселоны» за которого просят 40 миллионов евро
Под «братом» Моста глупости в Зеленогорске застряла фура
В Приморском районе поставят автобусную остановку почти за 6 млн рублей
«Эту страну не победить»: Под Мостом глупости застряла 169-я «газель»
За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
Истощенный олень вышел к людям в Токсово