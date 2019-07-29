В Пулково задержали курившего в самолете из Варны пассажира

29 Июль 22:16 2019-07-29T22:17:03+03:00

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Самолет, прибывший в Северную столицу из болгарской Варны, ждал наряд полиции. Правда, интересовал правоохранителей только один пассажир с этого рейса. В дежурную часть аэропорта поступил сигнал о нарушении порядка на борту воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

- Прибывшие к месту посадки сотрудники установили, что во время полета пассажир, находясь в туалетной комнате, расположенной в хвостовой части самолета, курил сигарету, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

С самолета нарушитель отправился не домой, а вместе с полицейскими в дежурную часть аэропорта Пулково. Пассажира привлекли к административной ответственности. За вредную привычку, которой он дал волю на борту воздушного судна, ему придется заплатить штраф в размере от 500 до тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU