На Васильевском острове второй раз за день забил «фонтан»

29 Июль 23:54 2019-07-29T23:54:58+03:00

На этот раз коммунальная авария пришлась на улицу Шевченко

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Уже второй раз за понедельник, 29 июля, и третий раз за последнюю неделю на Васильевском острове рвет трубы. На этот раз целых два фонтана из-под земли забили на улице Шевченко. Коммунальная авария не на шутку напугала и проходящих мимо людей, и жителей соседних домов. Судя по кадрам, которыми поделился очевидец в соцсети, струи воды достают до верхних этажей стоящей рядом девятиэтажки.

- На Васильевском острове два фонтана достают до девятого этажа на улице Шевченко, - подписал публикацию очевидец.

На месте уже работают аварийные бригады «Теплосети». Причиной забивших фонтанов являются испытания, которые ежегодно проводят в городе перед отопительным сезоном.

Ранее «КП-Петербург» писала о прорыве трубы у метро «Приморская», которая произошла сегодня днем.

ИСТОЧНИК KP.RU