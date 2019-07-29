2019-07-29T23:54:58+03:00
Происшествия

На Васильевском острове второй раз за день забил «фонтан»

На этот раз коммунальная авария пришлась на улицу Шевченко
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
На улице Шевченко из-за коммунальной аварии бьют фонтаны. Фото: vk.com/spb_todayНа улице Шевченко из-за коммунальной аварии бьют фонтаны. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Уже второй раз за понедельник, 29 июля, и третий раз за последнюю неделю на Васильевском острове рвет трубы. На этот раз целых два фонтана из-под земли забили на улице Шевченко. Коммунальная авария не на шутку напугала и проходящих мимо людей, и жителей соседних домов. Судя по кадрам, которыми поделился очевидец в соцсети, струи воды достают до верхних этажей стоящей рядом девятиэтажки.

- На Васильевском острове два фонтана достают до девятого этажа на улице Шевченко, - подписал публикацию очевидец.

На месте уже работают аварийные бригады «Теплосети». Причиной забивших фонтанов являются испытания, которые ежегодно проводят в городе перед отопительным сезоном.

Ранее «КП-Петербург» писала о прорыве трубы у метро «Приморская», которая произошла сегодня днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налетчики вынесли 40 тысяч рублей с автозаправки под Киришами
В Пулково задержали курившего в самолете из Варны пассажира
В центре Петербурга появился стрит-арт с обложкой журнала «Мурзилка»
Больше двух десятков снарядов времен войны нашли на стройплощадке в Петербурге
В модернизацию Лесного порта в Петербурге вложат 4 млрд рублей
Трансфер года: «Зенит» готов купить нападающего «Барселоны» за которого просят 40 миллионов евро
Под «братом» Моста глупости в Зеленогорске застряла фура
В Приморском районе поставят автобусную остановку почти за 6 млн рублей
«Эту страну не победить»: Под Мостом глупости застряла 169-я «газель»
За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
Истощенный олень вышел к людям в Токсово